Злость и стыд: как американцы реагируют на абсурдные заявления Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в США 28 февраля, не на шутку всколыхнула фактически весь мир. Заявления и тезисы американского президента вызвали шквал негатива со стороны американцев, которые рассказали о своей позиции в тиктоке.

Как американцы реагируют на заявления Трампа – читайте в материале 24 Канала.

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Что сказал Трамп на встрече с Зеленским

28 февраля 2025 года в Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча завершилась напряженной дискуссией и отменой запланированного соглашения о добыче редкоземельных металлов.

Во время встречи Трамп обвинил Зеленского в "рисковании началом Третьей мировой войны". Также американский лидер выдал немало тезисов, которые совпадают с нарративами российской пропаганды. Все завершилось тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Реакция американцев

К счастью, если зайти в тикток, то можно увидеть немало видео американцев, которые выражают поддержку Украине и украинцам. Они шокированы высказываниями, которые говорит Трамп, в частности о том, что Украина якобы не хочет мира.

После этого в тиктоке появилось немало видео американцев о том, что Трамп – это не Америка и он не олицетворяет позицию всех американцев.

Американцы не согласны со словами Трампа: смотрите видео

В своих соцсетях американцы снова и снова подчеркивали, что Украина не одинока.

Американцы выражают поддержку Украине: смотрите видео

Обращение к тем, кто голосовал за Трампа: смотрите видео

Есть и те, кому не хватило цензурной лексики, чтобы выразить свое отношение к Трампу. Но силу жестов не стоит недооценивать.

Цензурно реагировать на слова Трампа невозможно: смотрите видео

Не словом, а делом: смотрите видео

Американец перекрасил флаг: смотрите видео

Что об этом говорят украинцы

Украинцы оставляли немало положительных комментариев под этими видео и благодарили за поддержку.

Спасибо, что поддерживаете нас! Но, пожалуйста, сделайте что-то! Мы знаем, что вы не русские, не рабы. У вас есть голос. Протестуйте, чтобы услышал весь мир,

– написал один из комментаторов.

Сами же американцы также повторяют слова поддержки, отмечая, что действия и слова Трампа неправильные, злобные и возмутительные.