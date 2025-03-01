Як американці реагують на заяви Трампа – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що сказав Трамп на зустрічі із Зеленським

28 лютого 2025 року в Білому домі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч завершилася напруженою дискусією та скасуванням запланованої угоди про видобуток рідкісноземельних металів.

Під час зустрічі Трамп звинуватив Зеленського в "ризикуванні початком Третьої світової війни". Також американський лідер видав чимало тез, які збігаються з наративами російської пропаганди. Все завершилося тим, що Зеленський достроково покинув Білий дім.

Реакція американців

На щастя, якщо зайти у тікток, то можна побачити чимало відео американців, які висловлюють підтримку Україні та українцям. Вони шоковані висловами, які говорить Трамп, зокрема про те, що Україна нібито не хоче миру.

Після цього у тіктоці з'явилося чимало відео американців про те, що Трамп – це не Америка і що він не уособлює позицію всіх американців.

Американці не погоджують зі словами Трампа: дивіться відео

У своїх соцмережах американці знову і знову наголошували, що Україна не самотня.

Американці висловлюють підтримку Україні: дивіться відео

Звернення до тих, хто голосував за Трампа: дивіться відео

Є й ті, кому забракло цензурної лексики, аби висловити своє ставлення до Трампа. Але силу жестів не варто недооцінювати.

Цензурно реагувати на слова Трампа неможливо: дивіться відео

Не словом, а ділом: дивіться відео

Американець перефарбував прапор: дивіться відео

Що про це кажуть українці

Українці залишали чимало позитивних коментарів під цими відео та дякували за підтримку.

Дякуємо, що підтримуєте нас! Але, будь ласка, зробіть щось! Ми знаємо, що ви не росіяни, не раби. У вас є голос. Протестуйте, щоб почув увесь світ,

– написав один з коментаторів.

Самі ж американці також повторюють слова підтримки, зазначаючи, що дії та слова Трампа неправильні, злісні та обурливі.