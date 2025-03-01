Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что первые встречи в Саудовской Аравии и Турции вероятно, не были успешными. Более того, администрация Трампа – в частности Марко Рубио – уже могла получить от разведки информацию о намерениях России.

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"Стало понятно, что Россия не собирается ничего подписывать и не намерена прекращать боевые действия. Потому что еще на стадии переговоров США выполнили основные требования России, которые она могла использовать как рычаги влияния. Самое важное для Кремля – не допустить вступления Украины в НАТО. И здесь об этом открыто говорит не только Джей Ди Вэнс, но и сам Трамп, который неоднократно заявлял, что в ближайшие годы Украина не станет членом Альянса", – сказал Алексей Буряченко.

Как Трамп провалил переговоры

Он добавил, что такие заявления США в Кремле восприняли как победу. Позиции Москвы еще больше усилили высказывания Трампа, которые перекликаются с российской риторикой, в частности о необходимости перемирия без гарантий безопасности и того, что соглашение само по себе станет гарантией.

После этого, мол, следует провести выборы – и это опять же только играет на руку России. Более того, прозвучали даже заявления, что Зеленский должен уйти в отставку, поскольку якобы является нелегитимным, а его поддержка не превышает 4%.

Что еще нужно россиянам? Они уже получили почти все, чего стремились, благодаря непрофессиональным действиям новой администрации США, которая провалила переговоры. При этом Украина и ее европейские партнеры всегда подчеркивали: не садитесь за двусторонние переговоры с Россией. Вас обманут, вами сманипулируют,

– сказал Буряченко.

Он добавил, что, вероятно, перед переговорами американцы получили информацию, что Россия не готова прекращать боевые действия. И если бы соглашение было подписано, ответственность за выполнение договоренностей легла бы на Трампа. Тогда он должен был бы завершать горячую фазу войны с соответствующими гарантиями безопасности для Украины.

"Но что бы он делал, если бы россияне просто перестали выходить с ним на связь? В такой ситуации есть вероятность, что было принято решение сорвать переговоры и сделать виновным в этом Владимира Зеленского", – подытожил Буряченко.