Старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда в эфире 24 Канала отметил, что Украине было необходимо соглашение о полезных ископаемых еще раньше по нескольким причинам. Первая – это, вероятно, могло бы сдержать российскую агрессию.

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"Если бы у нас было больше партнеров в то время, если бы международные компании занимались разработкой месторождений полезных ископаемых на востоке Украины, возможно, Россия бы больше подумала, прежде чем делать акт агрессии", – сказал Владимир Ланда.

Он добавил, что зарубежные страны защищают те государства, с которых они имеют экономическую выгоду.

Какая выгода для Украины

Вторая причина заключается в том, что такое соглашение позволяет создавать новые бизнесы. Даже если в соглашении будет разделение собственности 50/50 или даже 100% в пользу иностранных компаний, эти компании будут платить ренту и создавать рабочие места в Украине.

Это не только шахты, но и обогатительные фабрики и перерабатывающие заводы. Если речь идет о титане или литий, то это могут быть и заводы по производству аккумуляторных батарей, аэрокосмической продукции и тому подобное.

Необходимость соглашения очевидна. Стоило ли подписывать то соглашение, которое мы имели? Соглашение, которое первым привез в Украину Скотт Бессент, было абсолютно неприемлемым, это напоминало нечто среднее между мародерством, репарациями и первым предложением на восточном базаре, когда обе стороны знают, что это предложение далеко от реальности,

– сказал Владимир Ланда.

Он объяснил, что первый вариант соглашения был предложением в стиле книги Трампа "Как вести переговоры", а именно ошарашивающим первым предложением. Собственно, второе и третье соглашения были не намного лучше, при том что группы переговорщиков менялись, а украинская сторона не понимала, с какой из них стоит вести переговоры.

Пошли ли США на компромисс

Ланда добавил, что соглашение, проект которого возник последним и текст которого был в публичном доступе, стал определенным компромиссом. С одной стороны, Украина не сдавала национальные интересы и соглашалась на сотрудничество.

С другой стороны, президент США Дональд Трамп, который обещал достижение соглашения, мог это обещание выполнить. Очевидно, была достигнута политическая договоренность по достаточно нейтральному тексту. Это было рамочное соглашение, а не колониальное, как предыдущие версии, и оно давало широкое поле для дальнейшего сотрудничества,

– сказал Владимир Ланда.

Он пояснил, что Трамп обещал достижение соглашения, и он этого достиг. На момент начала встречи в Белом доме он уже понимал, что, что бы он не делал, это соглашение будет подписано. Ланда добавил, что аналитики одобряют действия президента Украины во время встречи с Трампом, а вот США теряет свои позиции и дает шанс другим игрокам выйти на арену.

Индекс демократий в мире

Он добавил, что существует индекс демократий в мире. Их было меньше половины всю историю человечества до 2000 года. И только в 2000 году количество демократий стало больше количества автократических режимов.

Тогда казалось, что это необратимый процесс. Уже вскоре оказалось, что существует и обратное течение. Сейчас мы видим ситуацию, в которой количество демократий и автократий примерно похоже – 90 на 90 среди независимых стран. Америка фактически готова к тому, чтобы сдать флаг лидера демократического мира,

– отметил Владимир Ланда.

Он добавил, что не столько Америка, сколько текущий Белый дом.