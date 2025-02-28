Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на репортера Fox New Эдвард Лоуренс.

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В США заявили, что соглашение об ископаемых готово

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение по минералам с Украиной завершено. Переговоры по документу уже не ведутся, и остались только подписи обеих сторон.

Он добавляет, что переговоры не ведутся, и все, что осталось, – это подписи президента Трампа и президента Зеленского,

– сообщил репортер Fox New Эдвард Лоуренс в сети X.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что соглашение о редкоземельных металлах планируют подписать 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Президент США также считает, что предстоящее соглашение с США станет поддержкой для Украины в сфере безопасности. Однако он не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента, пока редкоземельный договор не подписан.

Известно, что США ожидают получить прибыль в размере 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о передаче части доходов от полезного ископаемого. Соглашение также означает, что Украина будет отдавать часть дохода от своих минеральных ресурсов в фонд, который будет совместно контролировать Киев и Вашингтон.