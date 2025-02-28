Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на репортера Fox New Едвард Лоуренс.

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У США заявили, що угода про копалини готова

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо мінералів з Україною завершена. Переговори щодо документа вже не ведуться, і залишилися лише підписи обох сторін.

Він додає, що переговори не ведуться, і все, що залишилося, – це підписи президента Трампа і президента Зеленського,

– повідомив репортер Fox New Едвард Лоуренс у мережі Х.

Раніше Дональд Трамп повідомив, що угоду щодо рідкісноземельних металів планують підписати 28 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Президент США також вважає, що майбутня угода зі США стане підтримкою для України у сфері безпеки. Однак він не хоче обговорювати розміщення миротворчого контингенту, допоки рідкісноземельний договір не підписано.

Відомо, що США очікують отримати прибуток у розмірі 20 мільярдів доларів від угоди з Україною про передачу частини доходів від корисних копалин. Угода також означає, що Україна віддаватиме частину доходу від своїх мінеральних ресурсів у фонд, який спільно контролюватиме Київ і Вашингтон.