Сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондент Белого дома Келли Майер.

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Сколько США планируют заработать на соглашении с Украиной

По словам Майер, директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Гассетт сообщил ей, что США надеются на прибыль около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной.

Доход, который США надеются получить от этого соглашения с редкоземельными металлами и минералами, составляет 20 миллиардов долларов. Соглашение означает, что Украина будет отдавать часть дохода от своих минеральных ресурсов в фонд, который совместно контролирует Зеленский из США,

– говорится в сообщении.

Гассетт также отметил, что видение президента США Дональда Трампа заключается в том, что "наличие критически важных минералов не только поможет нам в сфере национальной безопасности". Кроме того, "размещение собственности в этих местах поможет их защитить, ведь, конечно, никто не захочет атаковать объекты, принадлежащих США".

"Я думаю, что наличие определенной американской собственности– это способ обеспечить внимание США к пространству, какой, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда мир, как мы надеемся, настанет",– подчеркнул Гассетт.