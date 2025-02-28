После ссоры с президентом Украины перед камерами глава США попросил его покинуть Белый дом. Пресс-конференция, которую политики должны были дать после завершения закрытой части переговоров, а также подписания соглашения о недрах, была отменена, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Все внезапно изменилось

Корреспондент Марк Стоун был среди журналистов в Вашингтоне, которые ждали пресс-конференцию двух лидеров. По его словам, к выступлению перед СМИ и подписанию соглашения было все готово. В частности, была подготовлена сцена в Восточном зале Белого дома.

Мы уже выстроились в очередь, готовые зайти в зал для церемонии подписания. На столах лежали ручки, все было готово для подписания соглашения, после чего должна была состояться пресс-конференция. Но после того, что произошло около 40 минут назад, все, кажется, развалилось,

– так прокомментировал ссору двух президентов журналист.

К слову, как отмечают СМИ, украинская делегация просила продолжить переговоры, несмотря на спор, возникший, но ей отказали.