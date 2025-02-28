нее американский президент заявлял, что, мол, США не предоставят Украине "слишком много" гарантий безопасности. Трамп отметил, что за это будет в большей степени отвечать Европа, передает 24 Канал со ссылкой на заявления политиков в эфире телемарафона.

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Что сказал Трамп

Во время разговора с Зеленским в Белом доме президент США подчеркнул, что "разговор о гарантиях безопасности – это не о сегодня, а о более широком процессе урегулирования войны".

"Проблемы безопасности – это всего 2%. Другие страны тоже подключатся, возможно, в другой форме", – добавил он.

Трамп сказал, что не хочет говорить о гарантиях безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией. По его словам, "только что соглашение будет заключено, все закончится, Россия не захочет возвращаться".

В то же время, президент США пообещал присылать Украине оружие, правда, выразил надежду, что это не придется делать в большом количестве.

К слову, Владимир Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, вернувшихся из российского плена.