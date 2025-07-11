Пережил 40 президентов США: сколько лет самой старой черепахе в мире

На острове Святой Елены живет настоящая легенда животного мира - гигантская черепаха по имени Джонатан, которую официально признали старейшим наземным животным на планете. В этом году ему исполнится по меньшей мере 193 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

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Что известно о гигантской черепахе

Джонатан прибыл на остров еще в 1882 году как подарок тогдашнему губернатору британских заморских территорий Уильяму Грей-Вильсону. Уже тогда он был взрослым. Ветеринары предполагают, что на момент прибытия черепахе было около 50 лет. Поэтому, по официальной версии, он родился 4 декабря 1832 года.

За свой чрезвычайно долгий возраст Джонатан успел пережить 40 президентов США – от Эндрю Джексона до Дональда Трампа. И несмотря на преклонный возраст, это животное до сих пор сохраняет жизнерадостность и большой аппетит.

Как выглядит самая старая черепаха в мире: смотрите видео

Как рассказал ветеринар Джо Холлинс, Джонатан уже потерял зрение из-за катаракты и почти не чувствует запахов. Впрочем, его любимые блюда – капуста, яблоки, морковь, огурцы и салат – остаются неизменной частью его рациона. А вот бананы, хоть и нравятся черепахе, вызывают проблемы с ротовой полостью.

Ежедневно Джонатан придерживается своего режима:

греется на солнце,

прячется в тени в жару или зарывается в листья в холодные дни, чтобы сохранять тепло.

Он живет вместе с двумя другими черепахами – Эммой и Фредом, и, как отметил ветеринар, Джонатан "все еще имеет хорошее либидо" и активно проявляет свою привязанность к обоим "соседям".

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