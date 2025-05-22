Когда не хватает слов: в Словакии депутаты будут решать противоречия на ринге

В Словакии произошел беспрецедентный случай. Два политика, которые давно между собой враждуют, договорились решить свои личные и политические разногласия на боксерском ринге.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bratislavak.

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Говорится о депутатах Европарламента:

Милане Мазуреке из движения "Республика",

Давиде Дея из партии "Прогрессивная Словакия".

Сначала перепалка между словацкими политиками происходила в социальных сетях. Однако после одного из таких споров Дей "устал" и пригласил оппонента выйти на поединок на ринге.

Давайте не будем спорить в социальных сетях. Поэтому я бросаю вам вызов: давайте устроим боксерский поединок. Ведь ты, такой здоровый парень, не можешь испугаться какого-то либерала-прогрессиста,

– отметил Дэй.

Мазурек не сразу, но согласился, ведь Дэй имеет преимущество в весе и росте, а также опыт в профессиональном боксе. Но в конце концов, он таки решился на поединок и даже предложил провести бой в июне в Братиславе.



В Словакии депутаты будут решать противоречия на ринге / Фото из сети

Что этому предшествовало

Вражда между депутатами началась с видео, в котором Дей назвал Мазурека "нацистом" и сообщил об участии оппонента в нападении на арабскую семью, что произошло в Братиславе. В ответ Мазурек негативно высказывался о внешности Дея и сделал неоднозначные заявления о его гендерной идентичности.

Справка. Милан Мазурек был осужден за расистские высказывания в эфире радиостанции Frontinus, после чего его депутатские полномочия были прекращены.