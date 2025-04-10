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Развлечения Fun "We wish you a Merry Paska": украинцы взорвались мемами из-за пасхальных снегопадов
10 апреля, 20:25
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"We wish you a Merry Paska": украинцы взорвались мемами из-за пасхальных снегопадов

Алена Захарова
Основні тези
  • Украинцы создают мемы из-за неожиданных пасхальных снегопадов, которые заменили ожидаемое весеннее тепло.
  • Прогнозируется потепление с 13 апреля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 14 апреля повысится до +20...+25 градусов.

Украинцы по всей стране жалуются и жалуются из-за погоды, которая вместо весеннего тепла и солнца, принесла снегопады и желание достать теплые пуховики. Такие настроения сразу же отразились в мемах, которые заполонили сеть.

Самые смешные мемы о весеннем похолодании и снегопадах для вас собрал 24 Канал.

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Вместо традиционных фото с солнечными тюльпанами, украинская лента в соцсетях завалена снимками снежных пейзажей. В этом контексте журналистка Наталья Бушковская предложила обновить текст рождественских песен с учетом приближения пасхальных праздников.


Сообщение Натальи Бушковской / Фото из сети

Не в меньшем шоке находится и пара аистов с Полтавщины, которые недавно вернулись в Украину.


Аисты тоже шокированы от такой погоды / Фото Goni

Украинцы, как и аисты, не в восторге от изменения погоды. Так, пользователь соцсети X с ником "Сладкий Гонобобель" опубликовал фотографию кота в кардигане и шапке, который олицетворяет реакцию украинцев на морозы посреди весны.


Реакция на снег в апреле / Фото "Сладкий Гонобобель"


Идеальный баланс / Фото Goni


По-другому и не скажешь / Фото Goni


Снег на Новый год и на Пасху / Фото из сети


Реакция сети на зимнюю погоду / Фото из сети

После периода холодной погоды и снегопадов в Украине ожидается значительное потепление. По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 13 апреля, температура начнет повышаться, и уже с 14 апреля во многих регионах она достигнет +20...+25 градусов.