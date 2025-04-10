"We wish you a Merry Paska": украинцы взорвались мемами из-за пасхальных снегопадов

Украинцы по всей стране жалуются и жалуются из-за погоды, которая вместо весеннего тепла и солнца, принесла снегопады и желание достать теплые пуховики. Такие настроения сразу же отразились в мемах, которые заполонили сеть.

Самые смешные мемы о весеннем похолодании и снегопадах для вас собрал 24 Канал.

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Вместо традиционных фото с солнечными тюльпанами, украинская лента в соцсетях завалена снимками снежных пейзажей. В этом контексте журналистка Наталья Бушковская предложила обновить текст рождественских песен с учетом приближения пасхальных праздников.



Сообщение Натальи Бушковской / Фото из сети

Не в меньшем шоке находится и пара аистов с Полтавщины, которые недавно вернулись в Украину.



Аисты тоже шокированы от такой погоды / Фото Goni

Украинцы, как и аисты, не в восторге от изменения погоды. Так, пользователь соцсети X с ником "Сладкий Гонобобель" опубликовал фотографию кота в кардигане и шапке, который олицетворяет реакцию украинцев на морозы посреди весны.



Реакция на снег в апреле / Фото "Сладкий Гонобобель"



Идеальный баланс / Фото Goni



По-другому и не скажешь / Фото Goni



Снег на Новый год и на Пасху / Фото из сети



Реакция сети на зимнюю погоду / Фото из сети

После периода холодной погоды и снегопадов в Украине ожидается значительное потепление. По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 13 апреля, температура начнет повышаться, и уже с 14 апреля во многих регионах она достигнет +20...+25 градусов.