"Клавдия Петровна и валидол": сеть разрывают мемы о первом полуфинале Евровидения-2025

Первый полуфинал Евровидения-2025, как всегда, стал настоящим праздником эмоций, блеска и... мемов. Пользователи соцсетей не смогли сдержать своих впечатлений и сразу после шоу соцсети заполонили шутки, реакции и оценка выступлений.

О том, как украинцы отреагировали на первый полуфинал Евровидения-2025 – читайте в материале 24 Канала.

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Первый полуфинал Евровидения-2025 завершился и Украина прошла в финал! После яркого выступления, волнений в комментариях и массового голосования представители нашей стране – группа Ziferblat – получили шанс снова выйти на сцену и побороться за победу.

Выступление Украины: от хейта до "мы вас всегда любили"

По традиции, уже ставшей мемом, украинцы критикуют представителей своей страны еще до Евровидения: мол, "не тот артист", "не та песня", "мы не победим". Однако стоит только представителю Украины выйти на сцену полуфинала, как настроение резко меняется.

Нынешнее выступление тоже не стало исключением. Сначала группу Ziferblat упрекали за оскорбления и песню, однако после эфира большинство сообщений уже были о гордости, мурашки и слезы.

Украинцы поддерживают своих: смотрите видео



Что-то временное, а что-то – вечное / Фото из сети



Не изменяем традициям / Фото из сети

Ну, и традиционно, во время Евровидения каждый украинец превращается в "жюри", оценивая вокал, сценографию, стиль и хореографию, раздавая в голове свои 12 баллов.

Украинцы превращаются в жюри: смотрите видео



Потому что Евровидение – это святое / Фото из сети

Украинская группа Ziferblat стала настоящей звездой первого полуфинала Евровидения-2025, вызвав фурор не только на сцене, но и в соцсетях. Их эмоциональное выступление, стильная хореография и визуальная постановка моментально превратились в мемы и фанатские сообщения с тысячами реакций. Особое внимание публика обратила на эффектные розовые костюмы, которые мгновенно получили сравнение с образом Барби.



Украинская группа получила сравнение с образом Барби / Фото из сети

Другие пользователи были очарованы костюмами и сравнивали появление группы на сцене с феей Динь-Динь, намекая на магию и сияние шоу.



Сияние и магия шоу напоминает сказку / Фото из сети



Реакция украинцев на выступление группы / Фото из сети

Солиста группы Даниила Лещинского в соцсетях сравнивают с "Маленьким принцем".



Даниила Лещинского сравнивают с "Маленьким принцем" / Фото из сети

Клавдия Петровна, братья Борисенко и драконы: выступления других стран

Но внимание было приковано не только к Украине. Так, соцсети буквально взорвались комментариями и шутками об образе участницы из Испании. Ее сравнили с Меланией Трамп и Клавдией Петровной.

И действительно: образ артистки в черном костюме с широкополой шляпой, который она продемонстрировала во время выступления, сразу вызвал интересную ассоциации. Кто-то даже пошутил, что это "Клавдию Петровну отправили на Евровидение".



Соцсети шутят о Мелании Трамп / Фото из сети



Также предполагают, что от Испании выступала Клавдия Петровна / Фото из сети

Но Испания – не единственная страна, что удивила. Польша выступила с феерическим номером, в котором главными героями были голографические драконы. Огненные эффекты, лазеры и вокал в стиле эпического симфо-метала оставили аудиторию в восторге.

Выступление Польши: смотрите видео



Выступление Польши напоминает нашу Руслану / Фото из сети



Польша косплеит образ Ксены / Фото из сети

Зато участника от Албании сравнили с главным героем мультфильма "Ничтожный Я". Сходство трудно не заметить.



Участник из Албании / Фото из сети



Шутка о братьях Борисенко / Фото из сети

"Валидольный финал": объявление результатов

Объявление результатов первого полуфинала Евровидения-2025 превратилось в настоящий триллер. Ведущие тянули интригу до последнего, а зрители в зале и перед экранами буквально замирали после каждой названной страны.

Три настроения украинцев во время объявления результатов: смотрите видео



Тот момент, когда осознал, что проходишь дальше / Фото из сети



Украинцы нервничали из-за финала / Фото из сети