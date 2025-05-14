Про те, як українці відреагували на перший півфінал Євробачення-2025 – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Перший півфінал Євробачення-2025 завершився і Україна пройшла до фіналу! Після яскравого виступу, хвилювань у коментарях та масового голосування представники нашої країні – гурт Ziferblat – отримали шанс знову вийти на сцену та поборотися за перемогу.

Виступ України: від хейту до "ми вас завжди любили"

За традицією, що вже стала мемом, українці критикують представників своєї країни ще до Євробачення: мовляв, "не той артист", "не та пісня", "ми не переможемо". Проте варто лише представнику України вийти на сцену півфіналу, як настрій різко змінюється.

Цьогорічний виступ теж не став винятком. Спершу гурту Ziferblat дорікали за образи та пісню, однак після ефіру більшість дописів уже були про гордість, мурахи та сльози.

Українці підтримують своїх: дивіться відео



Щось тимчасове, а щось – вічне / Фото з мережі



Не зраджуємо традиціям / Фото з мережі

Ну, і традиційно, під час Євробачення кожен українець перетворюється на "журі", оцінюючи вокал, сценографію, стиль та хореографію, роздаючи в голові свої 12 балів.

Українці перетворюються на журі: дивіться відео



Бо Євробачення – то святе / Фото з мережі

Український гурт Ziferblat став справжньою зіркою першого півфіналу Євробачення-2025, спричинивши фурор не лише на сцені, а й у соцмережах. Їхній емоційний виступ, стильна хореографія та візуальна постановка моментально перетворилися на меми та фанатські дописи з тисячами реакцій. Особливу увагу публіка звернула на ефектні рожеві костюми, які миттєво отримали порівняння з образом Барбі.



Український гурт отримав порівняння з образом Барбі / Фото з мережі

Інші користувачі були зачаровані костюмами і порівнювала появу гурту на сцені з феєю Дінь-Дінь, натякаючи на магію та сяйво шоу.



Сяйво та магія шоу нагадує казку / Фото з мережі



Реакція українців на виступ гурту / Фото з мережі

Соліста гурту Даниїла Лещинського у соцмережах порівнюють з "Маленьким принцем".



Даниїла Лещинського порівнюють з "Маленьким принцем" / Фото з мережі

Клавдія Петрівна, брати Борисенки та дракони: виступи інших країн

Але увага була прикута не лише до України. Так, соцмережі буквально вибухнули коментарями та жартами про образ учасниці з Іспанії. Її порівняли з Меланією Трамп та Клавдією Петрівною.

І дійсно: образ артистки в чорному костюмі з широкополим капелюхом, який вона продемонструвала під час виступу, одразу викликав цікаву асоціації. Хтось навіть пожартував, що це "Клавдію Петрівну відправили на Євробачення".



Соцмережі жартують про Меланію Трамп / Фото з мережі



Також припускають, що від Іспанії виступала Клавдія Петрівна / Фото з мережі

Але Іспанія – не єдина країна, що здивувала. Польща виступила з феєричним номером, у якому головними героями були голографічні дракони. Вогняні ефекти, лазери й вокал у стилі епічного симфо-металу залишили аудиторію в захваті.

Виступ Польщі: дивіться відео



Виступ Польщі нагадує нашу Руслану / Фото з мережі



Польща косплеїть образ Ксени / Фото з мережі

Натомість учасника від Албанії порівняли з головним героєм мультфільму "Нікчемний Я". Схожість важко не помітити.



Учасник з Албанії / Фото з мережі



Жарт про братів Борисенків / Фото з мережі

"Валідольний фінал": оголошення результатів

Оголошення результатів першого півфіналу Євробачення-2025 перетворилося на справжній трилер. Ведучі тягнули інтригу до останнього, а глядачі в залі й перед екранами буквально завмирали після кожної названої країни.

Три настрої українців під час оголошення результатів: дивіться відео



Той момент, коли усвідомив, що проходиш далі / Фото з мережі



Українці нервували через фінал / Фото з мережі