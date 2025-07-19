"Это какой язык вообще, сори": в сети завирусилось видео с женщиной, которая "приехала из Шотландии"

В соцсетях набирает популярность видео, на котором блогер проводит уличный опрос среди прохожих в Одессе. Особое внимание привлекла реакция одной из женщин, которая уже успела стать настоящим интернет-мемом.

Именно ее ответ вызвал шквал комментариев, что и сделало ролик вирусным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @l.yoshik.

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Какой опрос проводил блогер?

Алексей проводит опрос на улице о различных аспектах отношений. Спрашивает, например, кого бы выбрали – "богатого папика или сверстника без денег". Но вместо ответа одна из женщин сначала переспросила: "Это какой язык вообще? Сори, я просто из Шотландии приехала".

Эта фраза мгновенно стала объектом обсуждения в комментариях. Пользователи сразу же начали придумывать альтернативные ответы в таком же стиле.

Блогер проводит опрос среди прохожих в Одессе: смотрите видео

Как реагируют в сети?

Еще большую огласку это видео набрало после того, как другая тиктокерка, Светлана Ровенчак, создала отдельное видео с подборкой лучших комментариев и оставила ссылку на автора оригинального видео.

Вот некоторые из них:

"Сори, на каком языке это видео, потому что я сегодня пила американо просто";

"Это какой язык вообще??? сорри, я просто болгарку в руке держу";

"Извините, а на каком языке видео? Я просто только что болгарский перец и пекинскую капусту ела";

"А на каком языке видео? Сорри, я просто ездил в Бедронку за паштетом";

"Когда я впервые побываю за границей, никому не скажу, но намеки будут";

"Подскажите, на каком языке видео? Я 5 минут назад Past Simple выучил, то украинский уже забываю";

"Сори, на каком языке это видео? Потому что у меня испанский стыд";

"Сори, на каком языке это видео? Я просто съела греческий салат";

"Сори, а на каком языке это видео? Я просто французский маникюр сделала";

"Извините, а на каком это языке видео? У меня просто немецкая овчарка";

"Сори, на каком языке это видео? Я просто посылку из Китая получила";

"Извините, на каком это языке, потому что у меня сегодня был французский поцелуй".

Тикток с комментариями стал не менее популярным: смотрите видео

Уже за сутки видео с комментариями собрало почти 3,5 миллиона просмотров, а оригинал Алексея поднялся в рекомендациях и имеет более 1,5 миллиона просмотров.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе мужчина в костюме Человека-Паука лез в окно с букетом. Это привлекло внимание местных, которые сразу же начали снимать все на видео.