Страус неожиданно клюнул Бориса Джонсона: забавный момент попал на видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в курьезную ситуацию во время отдыха с семьей. На политика "напал" страус.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Известно, что курьезный инцидент произошел во время отдыха Джонсона с семьей. Политик вместе с детьми и женой катался на автомобиле по сафари-парку. Пока страус не засунул голову в авто Джонсона.

И пока все умиленно наблюдали за пернатым великаном, тот решил действовать – клюнул Бориса за руку, вызвав громкий возглас. Жена политика сняла курьезный момент на видео.

Страус неожиданно клюнул Бориса Джонсона: смотрите видео

Интересно! Страусы имеют чрезвычайно мощные ноги – это их главное оружие. Они могут ударить лапой с такой силой, что нанести серьезную травму, особенно если ударят по голове или туловищу. Как и многие животные, страусы могут действовать непредсказуемо, особенно если испугаются или что-то их раздражает. Например, внезапное движение, громкий звук или попытка прикоснуться к ним.

Ролик мгновенно стал вирусным. Пользователи сети не могут сдержать смех. Как бы там ни было, инцидент завершился без жертв – лишь сорванным обедом у страуса и хорошим настроением у зрителей.

Борис Джонсон ранее посетил Киев. Это произошло в третью годовщину вторжения России. Он прогулялся по городу и получил подарки от одного из книжных магазинов.