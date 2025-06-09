Закрытый клуб по цене квартиры: сын Трампа создает сообщество для любителей своего отца

Сын действующего президента США Дональда Трампа решил заработать на фанатах своего отца и открыл частный элитный клуб в Вашингтоне. Новое заведение, получившее название "Исполнительная власть", появится в районе Джорджтаун - и станет новой точкой притяжения для состоятельных сторонников идеи "Make America Great Again".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Однако членство в таком клубе – не из дешевых: вступительный взнос составляет 500 000 долларов, а ежегодные платежи пока не обнародованы. И это лишь базовый уровень. Некоторым потенциальным членам предложили премиальные пакеты, стоимость которых составляет "скромные шестизначные суммы". В первом раунде открыли всего 200 мест, что уже вызвало ажиотаж и очередь на вступление.

Один из партнеров Трампа-младшего, инвестор Омид Малик, объяснил концепцию клуба так:

Во время кампании 2024 года мы создали много прочных связей и теперь хотим иметь собственное место для встреч, где не придется беспокоиться, что наши разговоры просочатся в медиа.

Интерьер клуба будет сочетать роскошь и политическую эстетику правого крыла. В меню – блюда, согласованы с советами кандидата в президенты от демократов Роберта Кеннеди-младшего: меньше растительного масла, больше говяжьего жира, плюс американская классика, средиземноморская и японская кухни, а также премиальные вина и коктейли.



Где будут проходить встречи / Фото The Washington Post

Среди участников основания клуба – криптобратья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, технологический инвестор Дэвид Сакс и венчурный капиталист Чамат Палихапития.

Ранее мы писали, что Трамп встретился с футболистами "Ювентуса" в Овальном кабинете. Это вызвало много шуток в соцсетях. Пользователи соцсетей считают, что Трамп обсуждает важные международные вопросы в неподходящей компании.