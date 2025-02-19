В Канаде авто Tesla Cybertruck увязло в сугробах: курьезное видео

В канадском городе Монреаль произошла курьезная ситуация с участием автомобиля Tesla Cybertruck. Авто увязло в сугробах без возможности выбраться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @tareq2022khan.

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Известно, что инцидент произошел в городе Монреаль, что в Канаде. Tesla Cybertruck не смог преодолеть зимние условия и увяз в снегу. Это видео быстро стало вирусным в сети, собрав более 2,7 миллиона просмотров.

Пользователи сети шутят, что внедорожник стоимостью 80 тысяч долларов не смог проехать через небольшую снежную насыпь. Тогда, как другие транспортные средства легко проезжают мимо.

В Канаде авто Tesla Cybertruck увязло в сугробах: смотрите видео

Реакция соцсетей

В комментариях под видео пользователи сравнивают Cybertruck с другими авто, в частности Subaru Forester, который, по их словам, без проблем справился бы с этой ситуацией.

Интересно! Издание The Drive предполагает, что основной причиной проблем стали изношенные шины внедорожника, что привело к потере сцепления на скользкой поверхности.