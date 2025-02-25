Трамп похвалил Макрона за то, что он говорит на французском без переводчика
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США, где встретился в Овальном кабинете Белого дома с Дональдом Трампом. Во время этого произошел курьезный инцидент, когда Трамп заявил, что Макрон разговаривает на французском без переводчика.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Benny Johnson в соцсети Х.
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Что произошло на встрече
Дональд Трамп поделился веселой историей с журналистами, рассказывая о том, как президент Франции Эммануэль Макрон поражает его владением французским языком без переводчика.
На следующий день я прочитал газеты и сказал: "Это не то, что мы сказали". Он умный клиент!,
– отметил Трамп.
Несмотря на попытки Трампа добавить пикантного юмора к международной дипломатии, в этом случае его шутка звучит как легкая ирония над очевидным фактом: Макрон точно знает французский без переводчика, ведь он – президент Франции.
Что сказал Трамп: смотрите видео
Такие моменты только добавляют колорита политическим дискуссиям и показывают, что даже в серьезных делах место для шуток и легкой самоиронии.
Несмотря на обсуждение важных вопросов, на встрече были и другие курьезные и даже пикантные моменты. Например, когда Макрон прикоснулся к колену Трампа. Через некоторое время Трамп повторил жест, что может указывать на их дружеские отношения.
Макрон коснулся колена Трампа / Скриншот с видео
Как прошла встреча
- Президент Франции Эммануэль Макрон находился в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсуждали перспективы завершения войны России против Украины на фоне резких разногласий о том, как действовать дальше.
- После встречи Макрон заявил о готовности Европы укреплять оборону и надеется на сильную вовлеченность США в мирных переговорах.
- Также президент Франции отметил, что перемирие в войне России против Украины возможно в ближайшие недели, но это станет лишь предпосылкой для будущих переговоров о мире.