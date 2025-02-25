Трамп похвалил Макрона за то, что он говорит на французском без переводчика

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США, где встретился в Овальном кабинете Белого дома с Дональдом Трампом. Во время этого произошел курьезный инцидент, когда Трамп заявил, что Макрон разговаривает на французском без переводчика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Benny Johnson в соцсети Х.

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Что произошло на встрече

Дональд Трамп поделился веселой историей с журналистами, рассказывая о том, как президент Франции Эммануэль Макрон поражает его владением французским языком без переводчика.

На следующий день я прочитал газеты и сказал: "Это не то, что мы сказали". Он умный клиент!,

– отметил Трамп.

Несмотря на попытки Трампа добавить пикантного юмора к международной дипломатии, в этом случае его шутка звучит как легкая ирония над очевидным фактом: Макрон точно знает французский без переводчика, ведь он – президент Франции.

Что сказал Трамп: смотрите видео

https://x.com/bennyjohnson/status/1894096336288378898?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2XS3cAEEWIkD0WjdnEAvKs7DlaDYCFDTi_RkEueRUi2QXa4nsb9czZBIc_aem_-_aTszpAtzmy3QuYFgvF9Q

Такие моменты только добавляют колорита политическим дискуссиям и показывают, что даже в серьезных делах место для шуток и легкой самоиронии.

Несмотря на обсуждение важных вопросов, на встрече были и другие курьезные и даже пикантные моменты. Например, когда Макрон прикоснулся к колену Трампа. Через некоторое время Трамп повторил жест, что может указывать на их дружеские отношения.



Макрон коснулся колена Трампа / Скриншот с видео

Как прошла встреча