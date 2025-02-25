Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт Benny Johnson у соцмережі Х.
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Що сталося на зустрічі
Дональд Трамп поділився веселою історією з журналістами, розповідаючи про те, як президент Франції Еммануель Макрон вражає його володінням французькою мовою без перекладача.
Наступного дня я прочитав газети і сказав: "Це не те, що ми сказали". Він розумний клієнт!,
– зазначив Трамп.
Попри спроби Трампа додати пікантного гумору до міжнародної дипломатії, у цьому випадку його жарт звучить як легка іронія над очевидним фактом: Макрон точно знає французьку без перекладача, адже він – президент Франції.
Що сказав Трамп: дивіться відео
Такі моменти тільки додають колориту політичним дискусіям та показують, що навіть у серйозних справах місце для жартів та легкої самоіронії.
Попри обговорення важливих питань, на зустрічі були й інші курйозні та навіть пікантні моменти. Як-от коли Макрон доторкнувся до коліна Трампа. Через певний час Трамп повторив жест, що може вказувати на їхні дружні стосунки.
Макрон торкнувся коліна Трампа / Скриншот з відео
Як минула зустріч
- Президент Франції Еммануель Макрон перебув до США для переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Вони обговорювали перспективи завершення війни Росії проти України на тлі різких розбіжностей про те, як діяти далі.
- Після зустрічі Макрон заявив про готовність Європи зміцнювати оборону та сподівається на сильну залученість США у мирних переговорах.
- Також президент Франції наголосив, що перемир'я у війні Росії проти України можливе найближчими тижнями, але це стане лише передумовою для майбутніх переговорів про мир.