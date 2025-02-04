Турист отсудил миллионную компенсацию после того, как его ударило раздвижной дверью

Американский турист, по имени Джим Гаусман добился крупной компенсации после того, как во время круиза в 2011 году его ударило автоматическими раздвижными дверями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Что известно об инциденте

На борту круизного лайнера Holland America раздвижные двери неожиданно закрылись, ударив мужчину в голову. Сначала удар казался незначительным, и Хаусман с женой продолжили путешествие, но позже у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Его жена рассказала, что после травмы ее муж изменился. В частности, у него появились:

перепады настроения,

раздражительность,

приступы.

Он подал иск против круизной компании, утверждая, что инцидент разрушил его жизнь.

Мужчину ударили раздвижные двери: смотрите видео

Какое решение принял суд

Сначала федеральное жюри присяжных в штате Вашингтон присудило мужчине 21,5 миллиона долларов. Однако позже судья Барбара Ротштейн аннулировала это решение и назначила повторное рассмотрение.

Сомнения вызвала информация от бывшей помощницы Хаусмана, Эми Мизер. Она заявила, что мужчина намеренно удалял электронные письма, которые могли бы навредить его делу. Также выяснилось, что он скрывал существование одного из своих почтовых ящиков.

Как выяснилось, мужчина использовал свою травму мозга, когда это было ему выгодно.