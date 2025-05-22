Шарию приготовиться: соцсети взорвались шутками после смерти Портнова

В испанском городе Мадрид 21 мая убили экс-советника Виктора Януковича и бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. 51-летнего Портнова застрелил неизвестный у ворот Американской школы.

Конечно же соцсети не смогли оставить это без внимания, создав множество мемов. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Новость об убийстве Андрея Портнова в Мадриде стала настоящей информационной бомбой. Но не в том смысле, которого мог бы ожидать сам Портнов. Пользователи намекают на вероятное продолжение "визита справедливости" к другим фигурантам из прошлого режима. Некоторые даже начали составлять списки "очереди", добавляя туда еще нескольких любителей георгиевских лент и российских нарративов.



Соцсети шутят об убийстве Портнова / Фото из соцсетей



Шарию приготовиться / Фото из сети

Также не замедлили и шутки с испанским колоритом.



Портнова застрелили в Испании / Фото из сети



Последнее, что видел Портнов / Фото из сети



"Доскакались" на Майдане / Фото из сети

В то же время украинцы справедливо подчеркнули, что наконец Портнов попал на суд, который он не сможет купить. Конечно же, говорится о суде Божьем.



Портнов попадет на суд Божий / Фото из сети



Жить надо так, чтобы о тебе потом делали много мемов / Фото из сети



Верховный суд Украины вызывает Портнова / Фото из сети

Что известно о смерти Андрея Портнова

21 мая в Мадриде убили экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Его застрелил неизвестный вооруженный мужчина у ворот Американской школы. Это произошло как раз в то время, когда Портнов вел своих детей в школу.

По данным издания, медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины от травм, несовместимых с жизнью. Он получил несколько огнестрельных ранений, в частности, четыре в область груди и одно – в голову.