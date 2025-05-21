Ранее Андрей Портнов сбежал из Украины после подозрения в государственной измене. Как оказалось, последнее время он проживал в Мадриде, недалеко от места, где его убили. Все, что известно о ликвидации сторонника Януковича, читайте в материале 24 Канала.
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Что известно об убийстве Портнова в Мадриде
Кто и за что мог убить Портнова
Испанские СМИ получили информацию, что Андрея Портнова убили возле Американской школы. Незадолго до убийства возле здания видели мужчину на мотоцикле. Он выстрелил в Портнова и убежал. Предполагается, что убийца мог действовать не сам, а еще с двумя или тремя лицами
К слову, СМИ предполагают, что нападавших могло быть двое или трое. Предварительно правоохранители назвали гипотезу, что экс-чиновника убили из-за долгов.
Убийство Портнова подтвердили
Экс-чиновник получил ранения в грудь и голову, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.
Убийство Портнова подтвердили источники 24 Канала в Силах обороны Украины.
Портнова убили в элитном районе Мадрида
Убийство произошло утром 21 мая, когда Андрей Портнов шел по элитному району испанской столицы Посуэло. Около 09:15 в полицию поступило сообщение о стрельбе. Правоохранители приехали на место, где установили личность 52-летнего убитого. Им оказался Андрей Портнов.