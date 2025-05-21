Испанские СМИ получили информацию, что Андрея Портнова убили возле Американской школы. Незадолго до убийства возле здания видели мужчину на мотоцикле. Он выстрелил в Портнова и убежал. Предполагается, что убийца мог действовать не сам, а еще с двумя или тремя лицами

К слову, СМИ предполагают, что нападавших могло быть двое или трое. Предварительно правоохранители назвали гипотезу, что экс-чиновника убили из-за долгов.