Іспанські ЗМІ отримали інформацію, що Андрія Портнова вбили біля Американської школи. Незадовго до вбивства біля будівлі бачили чоловіка на мотоциклі. Він вистрелив у Портнова та втік. Припускається, що вбивця міг діяти не сам, а ще з двома чи трьома особами

До слова, ЗМІ припускають, що нападників могло бути двоє або троє. Попередньо правоохоронці назвали гіпотезу, що експосадовця вбили через борги.