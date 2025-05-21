Раніше Андрій Портнов втік з України після підозри у державній зраді. Як виявилося, останнім часом він проживав у Мадриді, неподалік місця, де його вбили. Усе, що відомо про ліквідацію прибічника Януковича, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про вбивство Портнова в Мадриді
Як вбили Портнова
Іспанські видання пишуть, що в момент вистрілу Андрій Портнов збирався сісти у Mercedes. До нього підійшли люди та здійснили 5 пострілів. Щонайменше 3 з них в голову. Нападники втекли з місця подій у ліс. Поки що затримати їх не вдалося.
Хто та за що міг вбити Портнова
Іспанські ЗМІ отримали інформацію, що Андрія Портнова вбили біля Американської школи. Незадовго до вбивства біля будівлі бачили чоловіка на мотоциклі. Він вистрелив у Портнова та втік. Припускається, що вбивця міг діяти не сам, а ще з двома чи трьома особами
До слова, ЗМІ припускають, що нападників могло бути двоє або троє. Попередньо правоохоронці назвали гіпотезу, що експосадовця вбили через борги.
Убивство Портнова підтвердили
Експосадовець отримав поранення в груди та голову, несумісні з життям. Він помер на місці.
Убивство Портнова підтвердили джерела 24 Каналу в Силах оборони України.
Портнова вбили в елітному районі Мадрида
Вбивство сталося зранку 21 травня, коли Андрій Портнов ішов елітним районом іспанської столиці Посуело. Близько 09:15 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Правоохоронці приїхали на місце, де встановили особу 52-річного вбитого. Ним виявився Андрій Портнов.