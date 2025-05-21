Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Портнова застрелили

Джерела агенства повідомили, що невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова вранці середи біля воріт американської школи в елітному районі Мадрида Посуело.

Поліція отримала дзвінок про стрілянину о 09:15 за місцевим часом. Правоохоронці не назвали ім'я жертви.

За даними радіостанції Cadena SER, він начебто вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

Андрій Портнов отримав поранення, несумісні з життям. Помер на місці.

ЗМІ повідомляють, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.

Джерела 24 Каналу в Силах оборони підтвердили смерть Портнова. Він був колишнім помічником президента-втікача Віктора Януковича.