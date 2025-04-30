Возле Академика Вернадского зафиксировали редких китов: впечатляющее видео с дрона

Ученые Национального антарктического научного центра обнародовали впечатляющее видео, на котором сняли уникальных китов. Они крайне редко попадают в поле зрения исследователей, поэтому эти кадры действительно особенные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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На обнародованных кадрах мы можем увидеть антарктических полосатиков. Такой вид встречается во всех океанах Южного полушария. Этот вид китов приплывает к ледяному континенту на антарктическое лето, чтобы питаться крилем. На зиму киты отплывают севернее, в более теплые воды для размножения. Хотя некоторые полосатики могут зимовать в Антарктике.

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Интересно знать! Антарктические полосатики – один из самых маленьких из семейства полосатых китов, говорят исследователи. Его длина составляет 7 – 9 метров, некоторые особи достигают 10 метров, но такое случается редко. Их вес составляет до 10 тонн, но в основном колеблется в районе 5 – 6 тонн. Самки обычно немного больше самцов.

Этот кит обычно быстро перемещается между льдинами, показывая только спину с характерным плавником, по которому его можно издалека распознать. Этот плавник – серповидный, закругленный и заостренный одновременно. Из-за такой маневренности антарктический полосатик достаточно сложный для исследований: зафиксировать встречу с ним, а тем более измерить его или отобрать биопсии – большая удача,

– отметили исследователи.

Несмотря на всю сложность, ученым таки улыбнулась удача. Ранее украинские полярники впервые представили записи голоса косаток, зафиксированные в заливе Коллинз с помощью акустических тралений.