Просчитались, но где: в Бразилии вырубили леса, чтобы проложить дорогу к климатическому саммиту

В Бразилии крайне странным образом начали подготовку к климатическому саммиту ООН. Ради этого начали строить автомобильную дорогу через тропические леса Амазонии, вырубив примерно 13 километров растительности, что потенциально угрожает редким видам фауны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о вырубке лесов в Бразилии

В Бразилии решили обустроить 4 полосы движения автомобиля, для которых пришлось вырубить примерно 13 километров лесов.

Обратите внимание! Амазония играет важную роль для планеты, ведь тамошние леса поглощают много углерода и обеспечивают биоразнообразие. Ранее в Бразилии уже заявили о катастрофическом уровне обезлесения Амазонии.

Активисты отмечают, что такие действия противоречат цели климатической конференции.

В чем опасность таких действий

Местный житель Клаудио Верекете, который ранее собирал в лесу ягоды и продавал их.

Все уничтожено. Наш урожай уменьшился. Мы больше не имеем нужного дохода, чтобы прокормить семью,

– поделился мужчина.

Бразилец обеспокоен тем, что появление дороги приведет к большей вырубке лесов в будущем. Кроме того, дорога разъединяет части заповедного леса, что грозит фрагментацией экосистемы и нарушением путей, которыми обычно передвигаются местные животные.

"Наземные звери больше не смогут переходить на другую сторону, что уменьшит территории, где они могут жить и размножаться", – объяснила ветеринарка и профессор университетской клиники для животных Сильвия Сардинья.



Чем грозит вырубка лесов Амазонии / Фото Unsplash

Представитель инфраструктуры штата Пара Адлер Силвейра сказал, что строительство дороги – один из 30 проектов, направленных на подготовку региона к климатическому саммиту.

Ранее ученые предостерегли, что к 2050 году половина площади тропических лесов Амазонии может быть уничтожена из-за недостатка воды, расчистки земель и климатических изменений.