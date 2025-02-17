В Британии на улицах начали появляться бананы стоимостью 24,8 миллиона фунтов стерлингов

В британской деревне Соннинг на стенах зданий начали появляться необычные артобъекты. Речь идет о бананах, которые были приклеены скотчем в разных местах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о бананах на стенах

Автором перформанса стал художник, известный под псевдонимом Импро, который утверждает, что его работа является шедевром международного уровня. Он вдохновлялся работами итальянского мастера Маурицио Каттелана "Комик", проданным за 6,2 миллиона долларов.

Однако художник Импро имел целью благотворительную миссию. По мнению художника, продажа хотя бы одного из этих произведений искусства обеспечила бы новую крышу церкви.

Продажа хотя бы одного из этих произведений искусства обеспечила бы новую крышу церкви, а жителям Соннинга я бы просто сказал, не благодарить меня,

– отметил художник.



В Британии на улицах начали появляться бананы / Фото Impro

Что известно о художнике

Ранее Импро прославился своими нестандартными работами, в частности прикрепленным к мосту Соннинг:

телефоном,

почтовым ящиком,

дверью.

В 2014 году он также установил гигантский красный значок Google Maps на трассе A4155 между Редингом и Генли. Его творчество привлекло внимание даже известного иллюзиониста и мастера по сгибанию ложек Ури Геллера, который признался, что никогда не видел ничего подобного.