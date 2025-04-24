Скандал в Британии: мужчину арестовали за рассылку писем с фекалиями депутатам

В Великобритании произошел необычный и даже шокирующий инцидент. Депутаты начали массово получать письма, измазанные фекалиями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также В России обвинили Иисуса Христа: он получил приговор

По данным правоохранителей, течение января-февраля пятеро депутатов парламента получили письма с угрозами. Они, как подозревают, были вымазаны экскрементами. В некоторых случаях речь шла даже о следах, похожих на кровь. Об этом заявил один из парламентариев на условиях анонимности.

Подозреваемого задержали 9 апреля. Его обвинили в нарушении общественного порядка и домогательствах. Сейчас он освобожден под залог, но расследование продолжается.



Мужчину арестовали за рассылку писем с фекалиями депутатам / Фото Unsplash

Депутаты жалуются на рост агрессии

Инцидент в очередной раз привлек внимание к проблеме безопасности парламентариев в Британии. За последние годы случаи угроз и актов насилия в отношении депутатов становятся все более частыми. В некоторых случаях они получают не только агрессивные сообщения, но и вот такие "посылки".

В полиции Лондона уверяют, что воспринимают такие инциденты максимально серьезно и работают над установлением всех обстоятельств, в частности – связаны ли другие угрожающие письма с этим делом.

Ранее мы писали о бывшей советнице Департамента труда и пенсионного обеспечения Великобритании, которая вела трансляции на порносайте под видом 40-летней англичанки.