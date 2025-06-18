Туалетная эпопея: в Британии вынесли приговор мужчинам, укравшим золотой унитаз

В Британии завершилось громкое дело о дерзкой краже: из Бленгеймского дворца похитили золотой унитаз. История, которая похожа на сценарий комедии, получила реальное продолжение – суд вынес приговор злоумышленникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Art News.

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Приговор ворам объявил Королевский суд Оксфорда. Двух мужчин обвинили в похищении золотого унитаза итальянского художника Маурицио Каттелана. Инцидент произошел еще в 2019 году.

Тогда преступники ворвались во дворец поздно ночью и разобрали арт-объект "Америка" за пять минут. Золотой унитаз стоял в Бленгеймском дворце – семейном поместье семьи Черчиллей. Из-за того, что унитаз был подключен к канализации, кража привела к затоплению и причинению значительного ущерба.



Золотой унитаз из имения Черчилля / Фото ВВС

Как наказали злоумышленников

К преступлению были причастны:

Джеймс Шин, которого суд признал организатором и исполнителем кражи со взломом. Его приговорили к четырем годам заключения. Прокуратура отметила его ключевую роль в проникновении во дворец и физическом похищении артефакта.

Майкл Джонс, который выполнял роль наблюдателя – изучал охрану, передвигался вблизи дворца и помогал в планировании преступления. Он получил 27 месяцев лишения свободы.

Оба злоумышленника были признаны виновными после расследования, которое длилось несколько лет.

Справка. Вес унитаза составлял ориентировочно 98 килограмма. К счастью, экспонат был застрахован на сумму 6 миллионов долларов (4,75 миллиона фунтов стерлингов). Золото, из которого она была сделана, на то время стоило примерно 2,8 миллиона фунтов стерлингов.