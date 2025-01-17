Пара поужинала в ресторане и сбежала, не заплатив: реакция заведения растрогала людей
В Великобритании пара поужинала в итальянском ресторане и просто сбежала, не заплатив 83 фунта стерлингов. Администрация отреагировала на этот инцидент и попросила помочь идентифицировать подозреваемых.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
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Что сделала пара
Сотрудники итальянского ресторана Belluno рассказали, что инцидент произошел в четверг, 9 января. Пара вышла покурить, но после этого не вернулась. Владельцу заведения не осталось ничего другого, кроме как выложить изображение с камер наблюдения в соцсетях, что вызвало возмущение у общественности.
Руководство заведения отметило, что сейчас бизнесу и так трудно работать. Поэтому воровать в такое время – это просто недопустимо.
Мы любим наших посетителей, и нам нравится быть частью дружеского сообщества, но вчера вечером эта пара пришла поесть в Belluno и убежала после того, как вышла покурить. Прекрасно понимаем, что сейчас многие страдают из-за роста стоимости жизни, но мы тяжело работаем, и воровать у кого-то, не говоря уже о бизнесе, просто неприемлемо,
– написало руководство заведения.
Пара поужинала в ресторане и сбежала / Фото из фейсбука
Реакция соцсетей
Это сообщение собрало более 1500 распространений и множество комментариев со словами поддержки.
- "Деградация общества не перестает меня удивлять! Эта сфера действительно несет большие потери";
- "Я никогда не был там, но забронирую столик для нашей семьи";
- "Это ужасно, как некоторые люди злоупотребляют гостеприимством".