Следил за женщинами: британский политик установил скрытые камеры в квартире, которую сдавал

В Великобритании экс-политик тайно шпионил за женщинами, которые снимали у него жилье. Это продолжалось в течение 14 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Говорится о 51-летнем Роберте Холдене из Западного Йоркшира. Ранее он был членом местного совета от Консервативной партии. Роберт сдавал квартиры в аренду по заниженным ценам женщинам, находящимся в затруднительном положении.

Но никто из этих женщин и не подозревал, что на самом деле их все время снимали на видео. Это подтвердило следствие, которое обнаружило на устройствах экс-политика многочисленные записи интимных моментов из жизни женщин, включая их пребывание в ванной комнате и сексуальные отношения.



Роберт Холден / Фото West Yorkshire Police

Как разоблачили экс-политика

Разоблачить преступника удалось благодаря 32-летней Хайди Марни, матери-одиночке, которая нашла замаскированную камеру в ванной. Ее насторожил странный датчик, и, открыв его, она обнаружила шпионское оборудование.

После предъявления обвинений в 2022 году он попытался сбежать в Кабо-Верде, но его поймали и экстрадировали в Великобританию. В 2023 году он признал свою вину, а в следующем году суд назначил ему наказание в виде шести лет заключения.

Ранее мы писали о том, что во Франции отец с сыном три года обманывали рестораны, не оплачивая счета. Мошенников задержали, и им может грозить как административная, так и уголовная ответственность.