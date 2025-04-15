Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что известно об инциденте

Курьезный момент случился в Огайо. Команду Buckeyes награждали после ее победы в национальном чемпионате по футболу среди студентов. На церемонии награждения присутствовал Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Когда вице-президент США попытался поднять чемпионский трофей, чтобы передать его студенческой команде, кубок неожиданно распался на две части. Как отмечает издание, трофей изготовлен из сочетания 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали.

Как это прокомментировал сам Вэнс

После этого инцидента Вэнс дал короткий шутливый комментарий в соцсети X.

Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то после меня, поэтому решил его разбить,

– заявил он.

Что произошло во время награждения: смотрите видео

Что известно о вице-президенте Джее Ди Вэнсе

Это американский политик, писатель и сенатор от штата Огайо, который стал вице-президентом США. Он известен своими резкими высказываниями об Украине. К примеру, ранее он критиковал нашу страну, поддерживая идею сокращения военной помощи США.