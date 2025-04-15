Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
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Що відомо про інцидент
Курйозний момент трапився в Огайо. Команду Buckeyes нагороджували після її перемоги в національному чемпіонаті з футболу серед студентів. На церемонії нагородження був присутній Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Коли віцепрезидент США спробував підняти чемпіонський трофей, щоб передати його студентській команді, кубок несподівано розпався на дві частини. Як зазначає видання, трофей виготовлено з поєднання 24-каратного золота, бронзи та нержавіючої сталі.
Як це прокоментував сам Венс
Після цього інциденту Венс дав короткий жартівливий коментар у соцмережі X.
Я не хотів, щоб трофей дістався комусь після мене, тому вирішив його розбити,
– заявив він.
Що сталося під час нагородження: дивіться відео
Що відомо про віцепрезидента Джея Ді Венса
Це американський політик, письменник і сенатор від штату Огайо, який став віцепрезидентом США. Він відомий своїми різкими висловлюваннями про Україну. До прикладу, раніше він критикував нашу країну, підтримуючи ідею скорочення військової допомоги США.