Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Мовиться про 51-річного Роберта Холдена із Західного Йоркширу. Раніше він був членом місцевої ради від Консервативної партії. Роберт здавав квартири в оренду за заниженими цінами жінкам, що перебували у скрутному становищі.

Але ніхто з цих жінок і не підозрював, що насправді їх весь час знімали на відео. Це підтвердило слідство, яке виявило на пристроях експолітика численні записи інтимних моментів з життя жінок, включаючи їх перебування у ванній кімнаті та сексуальні стосунки.



Роберт Холден / Фото West Yorkshire Police

Як викрили експолітика

Викрити злочинця вдалося завдяки 32-річній Гайді Марні, матері-одиначці, яка знайшла замасковану камеру у ванній. Її насторожив дивний датчик, і, відкривши його, вона виявила шпигунське обладнання.

Після пред'явлення звинувачень у 2022 році він спробував втекти до Кабо-Верде, але його упіймали і екстрадували до Великої Британії. У 2023 році він визнав свою провину, а наступного року суд призначив йому покарання у вигляді шести років ув'язнення.

Раніше ми писали про те, що у Франції батько із сином три роки обманювали ресторани, не оплачуючи рахунки. Шахраїв затримали, і їм може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.