Будто с другой планеты: женщина увидела редкое радужное морское существо на пляже

В Британии Кэти Меггс обнаружила редкое морское существо, которое напоминает инопланетного обитателя. Речь идет о радужном слизняке Babakina anadoni.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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Женщина отметила, что провела 2 часа среди скал на побережье Пензанса. И вдруг ей улыбнулась удача. На обнародованных кадрах видно, как ярко-розовый моллюск с желтыми и белыми пятнами мирно покоится в воде.

Боже мой, после двух часов поисков мы только что нашли нашего первого радужного морского слизняка! Мы уже собирались сдаваться, но нашли его в последний момент. Это совершенно невероятно!,

– делится эмоциями Кэти.

Что нашла женщина: смотрите видео

Справка. Издание What's The Jam отмечает, что Babakina anadoni - крайне редкий вид, который чаще встречается у берегов Франции, Испании и Португалии. В водах Великобритании его зафиксировали всего четыре раза, согласно отчету 2023 года.

Реакция соцсетей

Удивительная находка стала настоящей сенсацией в соцсетях, а опубликованное Кэти видео уже набрало более 1,4 миллиона просмотров. Зрители были поражены экзотическим видом морского существа.

"Абсолютно потрясающе. Я бы никогда не поверила, что такие создания существуют", – написал один из пользователей.

Другие пользователи шутили, сравнивая слизня то с браслетом дружбы, то с существом, чья токсичность способна "убить восемь слонов".