Будто из фильма "Дюна": рыбак достал из воды жуткое существо
- В Германии рыбак Штефан Шир поймал редкое существо, миногу, на реке Рейн. Она имеет змеевидное тело и жуткий рот с кольцами острых зубов.
- Минога является паразитом, присасывающимся к рыбам для высасывания соков, но не атакует людей.
В Германии рыбак поймал редкое существо, которое крайне редко встречается в пресной воде. Это создание имеет змеевидное тело и жуткий рот с кольцами острых зубов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTK.
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Такой необычный улов мужчина, по имени Штефан Шир поймал на реке Рейн, что в Германии. Он даже не подозревал, что обычная рыбалка закончится обнаружением необычного существа.
Когда я вытащил его, то едва не уронил удочку. Оно выглядело... ну, как что-то из фильма "Люди в черном". Это было страшно,
– рассказал рыбак.
На снимке, сделанном сразу после поимки, заметно длинное, скользкое тело, похожее на угря, и жуткая пасть, напоминающая присоску с кольцами острых, как лезвия, зубов.
В Германии мужчина поймал в реке морскую миногу, которая похожа на инопланетное существо / Фото Jam Press
В сети эту рыбину уже окрестили инопланетным монстром. Однако на самом деле она имеет название – минога.
Справка. Минога – это примитивное водное животное, внешне напоминающее угря, но на самом деле является не рыбой в классическом смысле, а представителем особого класса бесчелюстных. Многие виды миног – паразиты: они присасываются к рыбам и высасывают их соки и кровь. Однако людей миноги не атакуют, хотя крупные виды могут присосаться, если их спровоцировать. Миноги живут в пресных или соленых водах, часто совершают нерестовые миграции, похожи на лососевых.
В Германии морская минога находится под охраной как вид, находящийся под угрозой исчезновения. После быстрой идентификации рыбак выпустил существо обратно в Рейн.
Интересно, что морская минога считается живым ископаемым, ведь она почти не изменилась за 500 миллионов лет. Это одно из немногих существ на Земле, сохранивших древнюю форму жизни.
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