Со световым мечом и кораблем: немецкая церковь провела богослужение по мотивам "Звездных войн"

В одной из немецких церквей евангельский пастор провел богослужение на галактическую тематику. Таким образом он отметил день культового фильма "Звездные войны", который отмечают 4 мая.

Также пастор Самуэль Дьорр хотел привлечь молодых посетителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

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"Да прибудет с вами сила": как прошло "джедайское" богослужение

Богослужение на тему "Звёздных войн" прошло в протестантской церкви западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия.

Пастор очень постарался и тщательно подготовился к событию. Он установил соответствующий свет, дымовую машину и даже повесил на потолок копию космического корабля "Тысячелетний сокол", который пилотировали Хан Соло и Чубака.

Сам Самуэль Дёрр был одет в плащ и, как настоящий джедай, имел при себе световой меч.

Некоторые из верующих также пришли в костюмах героев "Звездных войн".



Противостояние джедая и ситха в церкви в Германии / Sascha Thelen, dpa

82-летняя прихожанка Гельма Гайдер заявила, что ей очень понравилось, отметив, что костюмированная служба была "необычной и не похожей на обычные службы".