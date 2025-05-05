Також пастор Самуель Дьорр хотів привабити молодих відвідувачів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yahoo.

Дивіться також ШІ показав, як виглядали б "Відчайдушні домогосподарки" в Україні – відео

"Хай прибуде з вами сила": як минуло "джедайське" богослужіння

Богослужіння на тему "Зоряних воєн" пройшло в протестантській церкві західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія.

Пастор дуже постарався та ретельно підготувався до події. Він встановив відповідне світло, димову машину і навіть повісив на стелю копію космічного корабля "Тисячолітній сокіл", який пілотували Хан Соло і Чубака.

Сам Самуель Дьорр був вбраний у плащ і, як справжній джедай, мав при собі світловий меч.

Деякі з вірян також прийшли у костюмах героїв "Зоряних воєн".



Протистояння джедая та сітха у церкві в Німеччині / Sascha Thelen, dpa

82-річна парафіянка Гельма Гайдер заявила, що їй надзвичайно сподобалось, зазначивши, що костюмована служба була "незвичайною і не схожою на звичайні служби".