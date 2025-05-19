В Индии в школе нашли гигантскую королевскую кобру, длиной 4 метра

В одной из индийских школ произошел ужасный инцидент. В учебном заведении, расположенном в районе Гаджапати, штат Одиша, обнаружили гигантскую королевскую кобру.

Рептилия была длиной 4 метра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео BBC News.

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По данным СМИ, змея случайно попала на территорию учебного заведения и некоторое время "бродила" там. Вдруг опасную рептилию заметили работники школы. Именно они и вызвали спасателей на место происшествия.

Те осторожно обезвредили и транспортировали змею в безопасное место. Между тем видео спасения стало вирусным в соцсетях и вызвало шквал комментариев и удивления.

Змея заползла на территорию школы: смотрите видео

Интересно знать! Королевская кобра – это самая большая ядовитая змея в мире. Взрослые особи могут достигать длины более 5,5 – 6 метров, что делает ее не только впечатляющей по размеру, но и опасной в случае угрозы. Она обитает преимущественно в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, в частности в Индии, Индонезии, Мьянме, Таиланде и на Филиппинах.



Ее яд очень сильный – он поражает центральную нервную систему жертвы, вызывая паралич и остановку дыхания. Укус королевской кобры может быть смертельным для человека в течение 30 минут, если не оказать немедленную медицинскую помощь.

К счастью, никто из учеников или сотрудников школы не пострадал.

Ранее в бразильском городе Жарагуа-ду-Сул работницу детского сада укусила ядовитая коралловая змея. В ответ женщина укусила рептилию. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.