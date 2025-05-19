Рептилія була завдовшки 4 метри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео BBC News.

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За даними ЗМІ, змія випадково потрапила на територію навчального закладу і певний час "блукала" там. Аж раптом небезпечну рептилію помітили працівники школи. Саме вони і викликали рятувальників на місце події.

Ті обережно знешкодили та транспортували змію в безпечне місце. Тим часом відео порятунку стало вірусним у соцмережах і викликало шквал коментарів та здивування.

Змія заповзла на територію школи: дивіться відео

Цікаво знати! Королівська кобра – це найбільша отруйна змія у світі. Дорослі особини можуть досягати довжини понад 5,5 – 6 метрів, що робить її не лише вражаючою за розміром, а й небезпечною у разі загрози. Вона мешкає переважно в тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, зокрема в Індії, Індонезії, М’янмі, Таїланді та на Філіппінах.



Її отрута дуже сильна – вона вражає центральну нервову систему жертви, викликаючи параліч і зупинку дихання. Укус королівської кобри може бути смертельним для людини протягом 30 хвилин, якщо не надати негайної медичної допомоги.

На щастя, ніхто з учнів чи співробітників школи не постраждав.

Раніше у бразильському місті Жарагуа-ду-Сул працівницю дитячого садка вкусила отруйна коралова змія. У відповідь жінка вкусила рептилію. Жінку доставили в лікарню у важкому стані.