"Повредила булочку": женщина едва не загремела за решетку за курьезное "преступление"

В Японии произошел курьезный инцидент. 40-летняя женщина едва не попала за решетку за "преступное повреждение" булочки в одном из магазинов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно об инциденте

Владелец магазина обратился в полицию, утверждая, что эта женщина неоднократно повреждала булочки в его магазине. Так произошло и на этот раз. Женщина пришла в магазин, подошла к витрине с булочками и сильно нажала на одну из них.

Хотя обертка пакета была неповрежденной, полиция заявила, что одна из булочек была повреждена. Такой товар невозможно продать, поэтому продавец в магазине попросил женщину заплатить за него 180 иен (1,20 доллара США). Женщина якобы отказалась.

После этого менеджер магазина километр шел за женщиной, чтобы задержать ее. На место происшествия вызвали полицию, которая и арестовала женщину.



На место происшествия прибыла полиция / Фото Unsplash

Сама японка говорит, что не наносила булочке повреждений, а просто хотела проверить ее твердость. Какое наказание ждет женщину – пока неизвестно.

Кто должен платить за булочку

Заметим, что в таком случае женщину, скорее всего, обяжут заплатить компенсацию магазину. Ведь если товар был поврежден из-за неправильного расположения на полке, скользкий пол или другие факторы, которые контролирует магазин, ответственность несет администрация. Зато в нашем случае повреждение товара произошло именно по вине покупателя, поэтому магазин имеет право требовать компенсацию.