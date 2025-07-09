Шанс на новую жизнь: сколько пушистиков получили семьи за 2 дня AdoptMe Days

В эти выходные в Киеве состоялся шестнадцатый фестиваль адопции зверушек AdoptMe Days, где котам и собакам из приютов искали любящие семьи. Каждое животное имело за плечами сложную историю жизни, но теперь часть пушистиков получила шанс на счастливое будущее.

Как прошел фестиваль адопции животных AdoptMe Days – расскажет 24 Канал.

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Что известно о фестивале

В Киеве 5 – 6 июля состоялся 16-й фестиваль адопции животных AdoptMe Days, который подарил новый старт для 113 пушистиков. Мероприятие проходило на территории ВДНХ и объединило более 50 приютов и мини-приютов, зоозащитные организации и волонтеров со всей Киевщины. Всего на фестиваль приехали около 500 животных – собак и котов, которые ждали своих будущих людей.

И каждый из тех, кто уехал с фестиваля домой – имеет за плечами свою драматическую, а теперь и счастливую историю.

Маска – жизнь на остановке

Молоденькую кошку Маску волонтеры часто видели на остановке – подкармливали, пытались найти приют. Ее временно взяли домой, но впоследствии начали угрожать – вернуть на улицу. Так кошка оказалась в приюте "Мурчики". А теперь – в своей семье, которая ее выбрала на фестивале.



Кошка Маска с новой семьей / Фото предоставлены 24 Каналу

Кексик – из Изюма в безопасность

Котика Кексика в приют передали военные – спасли из Изюма. Малыш долго не мог привыкнуть к новым условиям, но уже на фестивале нашел дом и сейчас адаптируется к новой жизни.



Кексик также нашел любящую семью / Фото предоставлены 24 Каналу

Арчи – трижды преданный, и все же доверился

Метис амстаффа и лабрадора, Арчи, пережил не одну измену. Его трижды возвращали – даже просто оставили на морозе. Спасенный "ПитБульХелп", Арчи снова поверил людям – и именно в эти выходные открыл сердце новым хозяевам.



Арчи с новым хозяином / Фото предоставлены 24 Каналу

Жужа – долгие поиски и настоящая семья

Три года Жужа бегала по дворам села, в поисках пищи. Даже те, кто соглашался приютить, в конце концов отказывались от нее. Но все изменилось на AdoptMe Days – Жужа наконец поехала в настоящую семью.



Жужа также получила любящую семью / Фото предоставлены 24 Каналу

Симба – из прифронтовой зоны к заботе

Симба – один из котят, эвакуированных военными с прифронтовой территории. В Gostomel Shelter он учился доверять снова. И доверие не было напрасным – именно на фестивале Симба встретил своих новых людей.



Симба в приюте и дома / Фото предоставлены 24 Каналу

Фестиваль AdoptMe Days не просто помогает животным находить семьи – он меняет отношение к приютам, снимает страхи и разрушает мифы. Организаторы из Gostomel Shelter и Pethouse подчеркивают: адопция должна быть осознанным выбором, а не импульсом. И именно благодаря ответственным посетителям проекта уже удалось пристроить 1 699 животных.