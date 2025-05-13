Сурки остановили движение транспорта своей эпической битвой посреди дороги: курьезное видео

В Китае в одной из горных местностей произошел курьезный инцидент. Двое сурков подрались прямо посреди трассы, чем вызвали пробки и парализовали движение транспорта.

Курьезный инцидент произошел 12 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario AS.

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Обнародованные кадры быстро завирусились в сети. На них видно как животные начали драку на дороге. Они не обращали внимания на то, что немало машин остановилось, чтобы не мешать животным выяснять отношения.

Сюрреалистическая сцена на дороге стала вирусной за последние несколько часов, вызвав большие пробки на дорогах. Это просто невозможно пропустить,

– говорится в заметке.

Битва сурков посреди дороги в Китае: смотрите видео

Интересно знать! Сурки – это грызуны семейства виверровых. Проще говоря, это – большой грызун, родственник белок. Самые известные виды сурков в Украине – сурок степной, который живет в степях, в частности на востоке и юге страны.

Сурки действительно иногда устраивают драки, и это выглядит довольно забавно – почти как маленький боксерский поединок. Все из-за того, что сурки – территориальные животные. Самцы дерутся, чтобы выгнать соперников из своей норы или с участка.

Ранее украинский дрон заснял эпическую драку сурков. Противостояние "мстительского" масштаба сняли на фронте.