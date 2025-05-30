В Нидерландах не могут завершить строительство склада боеприпасов: при чем здесь барсуки

Министерство обороны Нидерландов намеревались построить склад боеприпасов недалеко от города Старгорст. Но этому помешали барсуки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTV Oost.

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При чем здесь барсуки

Дело в том, что недалеко от города Старгорст, где хотят построить склад, обнаружили барсучью нору. Кроме того, на территории леса обитают много защищенных животных, в частности:

барсуки,

лисы,

различные виды сов.

Очевидно, из-за этого проект Минобороны Нидерландов раскритиковали экологи. Но проблема заключается в том, что это единственное место, которое получило лучшие показатели по всем остальным критериям.



В Нидерландах не могут завершить строительство склада боеприпасов из-за барсуков / Фото Unsplash

Справка. Нидерландское законодательство обязывает компенсировать разрушение заповедной зоны путем ее создания в другом месте. Но в случае Старгорста это осложняется обнаруженным на территории будущего склада барсучьего логова.

Компенсация строительства заключается в поиске "относительно большой и специфической территории обитания" барсуков, что может оказаться сложной задачей. Поэтому пока неизвестно, планирует ли Министерство обороны Нидерландов пересмотреть планы по строительству склада боеприпасов.

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