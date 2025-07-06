"Ну, проезжай": одессит не поделил проход с собственным отражением

В одном из одесских супермаркетов произошел забавный инцидент, который стал вирусным в сети. Покупатель, не узнав себя в зеркале, устроил "конфликт" с собственным отражением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Согласно видео, которое быстро набрало популярность, мужчина с тележкой в узком проходе магазина остановился перед зеркалом, восприняв свое отражение за другого покупателя. Он жестом предложил "незнакомцу" проехать первым и даже кивнул головой, однако "оппонент" не реагировал.

Раздраженный мужчина решил сам двинуться вперед и с размаху врезался тележкой в зеркало. Другие покупатели, которые наблюдали за инцидентом, указали мужчине на ошибку. Осознав ситуацию, он невозмутимо продолжил свой маршрут, будто ничего не произошло.

Что известно о забавном инциденте: смотрите видео

По информации очевидцев, курьез случился в супермаркете "Сильпо" на Французском бульваре в курортной Одессе.

Это был самый тяжелый бой в его жизни – и он проиграл,

– шутят пользователи сети.

Тем временем в Ровно произошел другой курьезный инцидент. На днях патрульные получили вызов о краже. Но на месте выяснилось, что мужчина пошутил, сообщив об "украденной совести".