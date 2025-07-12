Как в фильмах Marvel: в Одессе мужчина в костюме Человека-Паука карабкался в окно с букетом

В одном из микрорайонов Одессы местные жители стали свидетелями настоящего "марвеловского" зрелища – мужчина в костюме "Человека-Паука" пытался залезть в окно многоэтажки. Все это сопровождалось смехом и восторгом прохожих, особенно детей.

Инцидент произошел 10 июля в жилом комплексе "Одиссей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал @odessa_infonews.

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Что произошло в Одессе?

Видео с места происшествия опубликовали в одном из одесских телеграмм-каналах. Оно мгновенно разлетелось по сети. На кадрах видно, как "спайдермен" с букетом цветов сначала поднимается на необходимую высоту собственными силами, а затем с помощью специального альпинистского снаряжения начинает движение к одному из окон.

Все выглядело настолько эффектно, что во дворе многоэтажки собралась толпа – люди снимали на телефоны, смеялись и комментировали увиденное. Особую радость проявляли дети, которые с радостью узнали героя из своих любимых фильмов.

Пока что неизвестно, был ли это романтический жест, сюрприз для ребенка или часть рекламной акции. Но одесситы единодушны: такой креатив точно украсил обычный летний день в городе.

К счастью, инцидент завершился без происшествий, и "Человек-Паук" не застрял между этажами, как это иногда случается в реальной жизни. Зато дети еще долго будут вспоминать день, когда супергерой Marvel посетил их город.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина залез на дерево высотой 5 этажей, якобы убегая от работников ТЦК. Мужчину сняли с дерева спасатели, однако ГСЧС не подтвердила свое участие в спасении.