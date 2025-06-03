Активисты похитили восковую фигуру Макрона и объявили ряд требований: при чем здесь Россия

В Париже активисты устроили акцию с похищением восковой фигуры Эмманюэля Макрона. Таким образом они хотели достучаться до французского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Смотрите также "Что с лицом": у делегации Кремля в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах

Что произошло в Париже

Как рассказали правоохранители, две женщины и мужчина под видом туристов вошли в музей восковых фигур Гревен. Они были одеты как работники музея и через аварийный выход вынесли восковую статую Макрона стоимостью 40 тысяч евро.

После этого активисты поставили "Макрона" перед российским посольством и объявили свои требования. Главное из них – прекратить импорт газа и удобрений из России.

На наш взгляд, Франция ведет двойную игру. Эмманюэль Макрон олицетворяет эту двойную риторику: он поддерживает Украину, но поощряет французские компании продолжать торговлю с Россией,

– считает глава Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр.

Активист убежден, что акцию со статуей Макрона выбрали, поскольку именно французский президент "должен быть первым" среди европейских лидеров, кто прекратит любую торговлю с Россией.



Активисты похитили воскового "Макрона" / Фото AFP

Немного контекста

Франция является одним из крупнейших импортеров российского СПГ в Европе. В 2024 году импорт СПГ из России во Францию вырос на 81%, что принесло России примерно 2,68 миллиарда евро дохода. Этот газ поступает через 5 терминалов СПГ, в частности в Дюнкерке, и частично реэкспортируется в другие страны ЕС, таких как Германия.

В мае 2025 года Европейский парламент одобрил новые пошлины на импорт российских удобрений, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Эти пошлины направлены на уменьшение финансирования агрессии России против Украины, но вызывают беспокойство среди фермеров относительно возможного роста цен на удобрения