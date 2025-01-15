Так выглядят замороженные волны: в тиктоке завирусилось видео с канала для серфинга в Роттердаме

В тиктоке пользователи были поражены видео, на котором показали "замороженные волны". Их удалось заснять на одном из каналов в Роттердаме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток maudfraterman_.

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Что известно о "замороженных волнах"

Видео, которое появилось в тиктоке, стало настоящим хитом. Ролик, снят на одном из каналов в Роттердаме, за короткое время набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. На кадрах видно, как частично застывшие волны движутся.

Этот канал обычно используется для серфинга, но низкие температуры и уникальные природные условия создали удивительную картину, которую зрители назвали "произведением искусства природы".

Как выглядят "замороженные волны": смотрите видео

Как это произошло

Эффект "замороженных волн" возникает, когда температура резко снижается, и вода начинает кристаллизоваться во время движения. Это редкое явление, которое можно увидеть лишь в особых климатических условиях.

Пользователи тиктока из разных уголков мира восхищаются уникальными кадрами:

"Невероятно! Видимо, природа – лучший художник".

"Это вообще реальность? Выглядит, как из сна!".

"Теперь хочу увидеть это вживую!".

Вот так выглядит это место в теплую погоду: смотрите видео