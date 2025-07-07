В сети завирусились азбуки, созданные ИИ: как создать свою

В социальных сетях набирает популярность новый тренд – пользователи массово делятся азбуками, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Эти "буквы" выглядят как настоящие произведения искусства: каждая – в своем стиле, с деталями, которые поражают фантазией и креативом.

Как создать свою уникальную азбуку с помощью ИИ – расскажет 24 Канал.

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Как создать свою азбуку с помощью ИИ

Выберите тему. Это может быть что угодно, например, "азбука в стиле Хогвартса", "фрукты с человеческими лицами" или "работы в форме букв".

В этом деле главное правильно сформировать промт или запрос. Он может выглядеть так:

"Создай изображение по типу азбуки, на котором будет 20 – 30 букв и короткое название к каждой букве на тему ...".

Для генерации изображений используйте сервисы вроде Midjourney, DALL-E или Leonardo AI.

Запустите генерацию. Выберите нужные параметры стиля (3D, пиксель-арт, акварель и т.д.).

Скачайте изображения и соберите их в коллаж.

Пользователи соцсетей уже делятся своими результатами в тиктоке и инстаграме. Самое забавное здесь то, что нередко ИИ придумывает слова, которых нет в реальности.



В сети завирусились азбуки, созданные ИИ / Фото из соцсетей



"Азбука" на журналистскую тематику / Фото из сети

Как отреагировали соцсети

Люди в комментариях делились впечатлениями от использования ИИ. Вот, что они писали:

"А попробуйте пригласить детскую азбуку с названиями животных. Смеюсь третий день".

"Я спрашивала его об этих фейлах, он говорит, что это из-за языка. Поржала с него, обиделся. Пришлось извиняться перед искусственным интеллектом".

Ранее искусственный интеллект превратил героинь сериала "Все женщины – ведьмы" в жителей Украины, создав вирусное видео, что вызвало ностальгию у фанатов.