В сети завирусились азбуки, созданные ИИ: как создать свою
- В социальных сетях популярность набирают азбуки, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые выглядят как произведения искусства.
Для создания азбуки рекомендуют использовать сервисы как Midjourney, DALL-E или Leonardo AI с выбранной темой и стилем, а пользователи активно делятся результатами в социальных сетях.
В социальных сетях набирает популярность новый тренд – пользователи массово делятся азбуками, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Эти "буквы" выглядят как настоящие произведения искусства: каждая – в своем стиле, с деталями, которые поражают фантазией и креативом.
Как создать свою уникальную азбуку с помощью ИИ – расскажет 24 Канал.
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Как создать свою азбуку с помощью ИИ
- Выберите тему. Это может быть что угодно, например, "азбука в стиле Хогвартса", "фрукты с человеческими лицами" или "работы в форме букв".
- В этом деле главное правильно сформировать промт или запрос. Он может выглядеть так:
"Создай изображение по типу азбуки, на котором будет 20 – 30 букв и короткое название к каждой букве на тему ...".
- Для генерации изображений используйте сервисы вроде Midjourney, DALL-E или Leonardo AI.
- Запустите генерацию. Выберите нужные параметры стиля (3D, пиксель-арт, акварель и т.д.).
- Скачайте изображения и соберите их в коллаж.
Пользователи соцсетей уже делятся своими результатами в тиктоке и инстаграме. Самое забавное здесь то, что нередко ИИ придумывает слова, которых нет в реальности.
В сети завирусились азбуки, созданные ИИ / Фото из соцсетей
"Азбука" на журналистскую тематику / Фото из сети
Как отреагировали соцсети
Люди в комментариях делились впечатлениями от использования ИИ. Вот, что они писали:
- "А попробуйте пригласить детскую азбуку с названиями животных. Смеюсь третий день".
"Я спрашивала его об этих фейлах, он говорит, что это из-за языка. Поржала с него, обиделся. Пришлось извиняться перед искусственным интеллектом".
Ранее искусственный интеллект превратил героинь сериала "Все женщины – ведьмы" в жителей Украины, создав вирусное видео, что вызвало ностальгию у фанатов.